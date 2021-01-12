Начальники штабов ВС США и России провели переговоры

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с главой комитета начштабов ВС США Марком Милли вопросы безопасности и поддержания стабильности в мире. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА «Новости».

«11 января по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обсуждались представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира.

| 2021-01-12T00:27:58+04:00 12 января 2021, 09:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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