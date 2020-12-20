Набиль Сеидов: «Азербайджан закупит вакцину, которая подтвердит свою безопасность и эффективность»

Пандемия COVID-19 на протяжении многих месяцев забирает человеческие жизни, и на борьбу с ней уходят огромные ресурсы — человеческие и финансовые. Все надежды на то, что ее удастся побороть, связаны с разработанными вакцинами против опасного коронавируса. На вопросы о предстоящей вакцинации # ответил заведующий отделом политики здравоохранения и планирования Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Набиль Сеидов.

– Вакцинация поможет, наконец, справиться с пандемией?

– Исторически доказано, что вакцинация является одним из эффективных, безопасных и оптимальных методов остановки распространения инфекций и снижения смертности и инвалидности от них. Это доказано вакцинациями, проводимыми последние 50-60 лет, с помощью которых удалось побороть оспу, снизить заболеваемость ветрянкой, корь, краснуха, полиомиелит встречаются сейчас крайне редко. Вакцинация от различных болезней широко используется и среди детей, и среди взрослого населения. И в борьбе с COVID-19 вакцина не просто поможет, но и обеспечит низкую инфекционность, распространение коронавируса 2 типа и снизит смерть от этого вируса.

– Насколько эффективны вакцины от коронавируса, разработанные на сегодняшний день?

– По нормативам любая вакцина, эффективность которой выше 70%, считается эффективной. Все прошедшие клинические испытания вакцины показали эффективность выше 90%, что говорит о том, что они действительно помогают человеку сформировать защитную реакцию против вируса. Китайская, российская, английская, немецко-американская и американская — эффективны. На подходе уже несколько других вакцин. Так, свою вакцину готовит Турция, Китай работает над еще двумя вакцинами, причем одна из них будет не инъекция, а назальный спрей. Есть вакцины в такой форме против гриппа, которые доказали свою эффективность. Некоторые компании работают над созданием вакцин, которые можно пить. Много вакцин сейчас находится на различных стадиях клинических испытаний.

– Как при таком разнообразии выбрать оптимальную вакцину?

– Среди специалистов мнения расходятся. Но, конечно, вакцины, которые будут применяться, должны пройти экспертизу в Министерстве здравоохранения, которая должна подтвердить ее безопасность, пройти специализированный лабораторный и документальный анализ. За основу будут браться и решения Европейского медицинского общества, решения Минздрава США, Федерального агентства по контролю над лекарствами и продуктами питания и других весомых организаций и медицинских сообществ.

Китайская вакцина сделана на основе очень старой технологии, по которой сейчас сделаны практически все вакцины, которые делаются детям и взрослым на сегодняшний день. Она использует инактивированный вирус, то есть вирус, который привели в нежизнеспособное состояние. Он не может вызвать заболевание, но помогает сформировать иммунитет. Китайская вакцина с сентября используется в Объединенных Арабских Эмиратах, и там уже добровольно вакцинировано более 100 тысяч человек. В ОАЭ изучили эффективность вакцины и определили, что она 86% и выше. В Китае эффективность ее была близка к 99%.

Немецко-американская вакцина, раработанная Pfizer и BioNTech, и американская вакцина Moderna созданы по новой технологии, по которой до сих пор вакцины не делались. Вакцина Pfizer уже используется в США, Канаде и Великобритании.

Ранее были сделаны попытки создать на основе этих вакцин вакцины против онкологических заболеваний. Краткосрочная эффективность этих вакцин доказана, о краткосрочных побочных эффектах тоже известно, но среднее и долгосрочное влияние на организм пока неизвестны, потому что они только 2-3 месяца назад разработаны.

Российская и Оксфордская вакцины сделаны на основе относительно известной технологии, которая применяется 10-15 лет, на ее основе создано несколько эффективных вакцин. Ее отличие в том, что используется вирус, который вызывает болезнь у животных, но не вызывает ее у людей. Речь об аденовирусах, и в российской, и в оксфордской вакцинах используются разные аденовирусы. В них вводится фрагмент коронавируса, и он, попав в организм, вызывает иммунную реакцию и формирует иммунитет. Эта технология была апробирована.

Оксфордская вакцина, правда, вызывает некоторые вопросы. Дело в том, что при введении двух полноценных доз она оказалась эффективна на более чем 60%, а при введении полторы дозы, эффективность ее была более 90%, что довольно странно. Но это связывают с производственными моментами. По всем вакцинам есть те или иные моменты, которые нуждаются в изучении, ведь все эти вакцины новые.

Азербайджан пристально следит за результатами клинических исследований вакцин, анализируются опубликованные в научных журналах результаты этих исследований. Решение будет приниматься на основе всех данных, в том числе исследований внутри страны. Если вакцина будет разрешена к использованию, значит, она подтвердила свою безопасность и эффективность.

– Вырабатывается ли стойкий иммунитет у переболевших COVID-19 и у вакцинировавшихся?

– Необходимо дождаться долгосрочных результатов исследований по иммунитету, который формируется после того, как человек переболел коронавирусом или вакцинировался от него. Сейчас никто не знает, насколько он длителен. Есть наблюдения, согласно которым у людей сохраняется иммунитет уже 6-9 месяцев. Но были и случаи, когда люди за полгода переболели дважды. У разных людей по-разному формируется иммунитет.

– После вакцинации ношение медицинских масок и социальная дистанция останутся в прошлом?

– Проблема в том, что вакцины будут доставляться на первоначальном этапе в малых количествах. Всему населению во всех странах они сразу достаться не могут, просто не хватит производственных мощностей. Кроме того, провести вакцинацию за 1-2 дня невозможно, это потребует времени. Еще один момент, связанный с вакцинацией, в том, что она не останавливает болезнь, то есть вакцина только помогает организму подготовиться к борьбе с этим вирусом и победить его, не дать ему возможность вызвать тяжелую болезнь. И вот здесь кроется «кот в мешке». Когда человек заражается вирусом, и организм, благодаря вакцине борется с ним, это не обязательно означает, что он не инфекционен в этот момент и не будет распространять вирус среди других людей. То есть, для общественного здравоохранения вакцинация на начальном этапе не означает ликвидацию масок, социальной дистанции в 1,5-2 метра и другие меры невакцинационного типа.

Пока 50-60% населения страны не будет вакцинировано, инфекция продолжит распространяться. Самое главное – вакцинировать в начале 10-20% населения, которые наиболее подвержены риску смертности от коронавируса. Особенно важно вакцинировать людей, входящих в группу риска, а именно граждан старше 65 лет и тех, кто имеют хронические заболевания, а также сниженный иммунитет. По мере того, как большая часть населения будет вакцинирована или переболеет, жизнь страны, в частности и мира в целом, нормализуется.

– Какие исследования будут проводиться в Азербайджане до вакцинации?

– В начале года, до вакцинации, проведем серопревалентное исследование с целью выявления какова распространенность инфекции среди медицинского персонала. Возможно, такое же исследование будет проведено и среди населения, особенно крупных городов, чтобы понимать, насколько мы далеки от коллективного иммунитета. Такие исследования нужно проводить до вакцинации, во время и после. Они важны для прогнозирования и принятия решений по мерам общественного здравоохранения.

– У вакцинации немало как сторонников, так и противников. Будет ли проведена масштабная информационная кампания, посвященная вакцинации?

– Информационная кампания проводилась постоянно на протяжении всего периода пандемии. Министерство здравоохранения, TƏBIB, Оперативный штаб проводили мероприятия и информировали население через социальные сети о том, что самый оптимальный выход –вакцинация. В последнее время по этому поводу все чаще проводятся телевизионные обсуждения, дискуссии, населению по ТВ рассказывают о разных видах вакцин и т.д. По мере того, как Азербайджан будет идти на соглашения по закупкам вакцин, будет предоставляться еще больше информации населению. Кроме того, будут проведены специализированные семинары для медсестер, которые будут вакцинировать население, чтобы они информировали население на местах. Будет проведена широкомасштабная коммуникационная кампания, чтобы население знало все о вакцинации и принимало решение в соответствие с полученной информацией.

При принятии решения человек должен принимать во внимание информацию о вакцине, рисках и пользе. Людям старше 65 лет, с хроническими заболеваниями настоятельно советуют сделать вакцину и не только против коронавируса, но и против гриппа, а тем, кто курят и имеют легочные заболевания, также вакцину против пневмококка. Смертность от двух этих вирусов — коронавируса и гриппа, а также от бактерии пневмококка очень высока, и такие пациенты тяжело их переносят. Выбор, в любом случае, за самим человеком, а органам здравоохранения остается информировать, проводить вакцинацию, следить за здоровьем пациентов, проводить необходимое лечение.