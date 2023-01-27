Сразу после начала войны в Украине Роман Абрамович активно занялся посредничеством, пытаясь организовать мирные переговоры между Москвой и Киевом. Ради этого украинские власти даже попросили США не вводить санкции против олигарха. Весной состоялось несколько встреч между представителями России и Украины, но контакты были разорваны, когда после отступления российских войск из-под Киева вскрылись их зверства в Буче и других городах.

Война длится уже год, Владимир Путин намерен продолжать активные боевые действия. И чиновники в США, Европе и Украине больше не рассчитывают на то, что Абрамович, имеющий прямой доступ к Путину, может сыграть важную роль в налаживании диалога, пишет The Wall Street Journal. Вместо этого он занялся более частными вопросами: обменом военнопленными, договоренностями о поставках зерна из Украины и аммиака из России.

После Бучи некоторые украинские чиновники на время прекратили общение с Абрамовичем, рассказали WSJ люди, знакомые с ситуацией. Недавно Киев даже ввел против него санкции — но их вступление в силу отложено до возвращения всех военнопленных. Абрамович «может сыграть роль, если есть необходимость поучаствовать в решении каких-то вопросов», сказал газете Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента Украины: «Но это уже не роль посредника, которая у него была в первых раундах переговорного процесса».

Отношение к Абрамовичу в Вашингтоне становится все более неоднозначным, говорит американский чиновник. США, в отличие от Великобритании, ЕС и Канады, по-прежнему не вводят санкции, но арестовали два его самолета за нарушение запрета на полеты в Россию. Нанятые Абрамовичем американские юристы оспаривают этот шаг, утверждая, что полеты совершались для организации гуманитарных коридоров в Украине.

«Если кто-то перестал приносить пользу, пора против него вводить санкции, — говорит Джим Уоссерстром, бывший американский дипломат, занимавшийся антикоррупционными вопросами. — Это не бесплатный пропуск для свободной жизни». (moscowtimes.ru)