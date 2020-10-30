На заболеваемость COVID-19 влияет плохая погода

Плохая погода может вызвать переохлаждение организма и сделать заражение коронавирусом более вероятным. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА «Новости».

«Как и в случае с другими респираторными вирусными инфекциями, плохая погода вызывает переохлаждение организма и делает его более восприимчивым к инфекциям», — говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что инфицирование другими респираторными вирусами может осложнять течение COVID-19.