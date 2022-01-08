В подразделениях противовоздушной обороны Отдельной общевойсковой армии прошли тактико-специальные учения.

В учениях военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм и военное мастерство.

В ходе учений были использованы зенитно-артиллерийские установки, захваченные в качестве военного трофея в Отечественной войне и введенные в строй после ремонта.

На тактико-специальных учениях на тему «Отражение ударов воздушного противника“ по тревоге были подняты зенитно-ракетные, радиотехнические и зенитно-артиллерийские подразделения.

Согласно плану учений, наши подразделения должны были бороться с налетом беспилотных летательных аппаратов и авиационных средств условного противника.

Подразделения сухопутных войск выполнили задачи по предотвращению нападения условного воздушного противника, действующего на различных высотных диапазонах.