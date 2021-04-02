На Тайване поезд сошел с рельсов при следовании через тоннель

На Тайване в результате крупной железнодорожной аварии погибли не менее 41 человека, еще более 60 получили травмы, сообщила транспортная администрация в Тайбэе в пятницу, 2 апреля. Поезд сошел с рельсов при следовании через тоннель в восточной части острова. Некоторые вагоны врезались в стены тоннеля.

По сообщению транспортной администрации, спасатели с трудом пробились к четырем вагонам в тоннеле, которые сильно повреждены и доступ к которым сильно затруднен. Работники спасательных службы извлекли тела десятков погибших. Более 60 человек госпитализированы, более 70 человека оставались долгое время заблокированными в поезде. Всего в поезде находилось 490 пассажиров.

Поезд следовал из административного центра Тайваня Тайбэя в город Тайтун в юго-восточной части острова. Причиной катастрофы стал грузовик без водителя, который выкатился с близлежащей стройки на рельсы перед выездом из тоннеля, сообщают тайваньские СМИ. (DW)