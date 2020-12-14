На судне у побережья Саудовской Аравии произошел взрыв

Взрыв произошел на судне недалеко от порта города Джидда в Саудовской Аравии. Об этом в понедельник сообщил специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.

На сайте Морской торговой организации Соединенного Королевства (UKMTO) также приводятся данные о происшествии.

По данным агентства Associated Press, речь идет о танкере BW Rhine. Как сообщили агентству в судоходной компании BW Group, на его борту находились 22 члена экипажа, все они покинули судно, никто из них не пострадал.

В компании заявили, что причиной взрыва стал «удар извне». (ТАСС)

| 2020-12-14T09:43:52+04:00 14 декабря 2020, 10:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss