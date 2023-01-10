В настоящее время на видимой поверхности Солнца наблюдается 6 активных групп производных пятен со сложной магнитной структурой.

Как сообщили # на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), из наблюдаемых солнечных пятен производное пятно №3184 вызвало вторую по силе вспышку, наблюдавшуюся с начала 25-го цикла солнечной активности. Максимальная мощность этой вспышки класса Х1.98 была зафиксирована 9 января в 22:50 по бакинскому времени. Две другие группы пятен — №№ 3181 и 3182, имеют относительно слабый потенциал вспышки класса M.