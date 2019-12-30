На слова Путина о Второй мировой войне ответила посол США в Польше

Посол США в Польше напомнила президенту РФ Владимиру Путину о том, что привело ко Второй мировой войне. «Дорогой президент Путин, Гитлер и Сталин вступили в сговор, чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша была жертвой этого ужасного конфликта», — написала Джорджетт Мосбахер в своем Twitter в понедельник, 30 декабря, на английском и польском языках.

За день до этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на высказывания Путина о роли Польши во Второй мировой войне. Он заявил, что президент России «много раз лгал о Польше», всегда делая это «сознательно». Это утверждение содержится в заявлении Моравецкого, опубликованном на официальном сайте главы польского правительства 29 декабря. Ложь с российской стороны обычно поступает в тех случаях, когда «российские власти чувствуют международное давление, связанное с их деятельностью», считает он. (DW)