На следующей неделе состоится внеочередное заседание Милли Меджлиса

Определены дата и повестка внеочередного пленарного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, внеочередное заседание парламента состоится 5 августа.

В повестку заседания вошло 6 вопросов.

Это законопроекты:

«О внесении изменений в закон «О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год» (первое чтение)

«О бюджете на 2020 год соответствующего органа (структуры) исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту (первое чтение)

«О внесении изменений в закон «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год» (первое чтение»

«О внесении изменений в закон «О занятости» (первое чтение)

«О внесении изменений в закон «О страховании от безработицы» (первое чтение)

«О внесении изменений в Кодекс об административных проступках АР».