На шахте в Кузбассе обрушилась горная порода

Пресс-служба ГУ МЧС России сообщила, что горная порода обрушилась на шахте в Новокузнецком городском округе в Кузбассе, передает TACC.

Сообщается, что информация об обрушении породы в штреке на горнодобывающем предприятии поступила в 03:10 по местному времени в воскресенье (23:10 по московскому времени субботы). По данным источника в экстренных службах, обрушение произошло на шахте «Юбилейная.

«На момент происшествия в шахте находились 98 человек. Люди выводятся на поверхность», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время на месте происшествия работают 24 специалиста МЧС России, задействованы пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что горноспасатели обнаружили тела двух шахтеров, погибших в результате возгорания в нефтешахте №3 предприятия «Яреганефть» в ноябре прошлого года.

Отмечается, что останки подняты на поверхность. При них имелись индивидуальные средства защиты.

Напомним, инцидент случился 1 ноября 2020 года. На поверхность были подняты 80 из 82 работников. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности. Двух горняков признали погибшими, однако их поиски продолжались (lenta.ru)