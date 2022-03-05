Три человека пострадали при сходе с рельсов грузового поезда в районе Гомес-Паласио на севере Мексики.

Как передает #, об этом сообщило в Twitter управление по делам гражданской обороны и пожарной охраны города Торреон в штате Коауила.

На обнародованных им фотографиях видно, что после аварии место происшествия оказалось охвачено огнем. Горело дизельное топливо тепловоза, вытекшее из пробитых баков. В тушении огня приняли участие несколько пожарных расчетов, которым удалось взять ситуацию под контроль.

Пострадавшие члены локомотивной бригады были доставлены в больницу. Сведений о возможных причинах аварии обнародовано не было.