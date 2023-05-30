Сотни сербских демонстрантов во вторник, 30 мая, вновь собрались перед городской администрацией в Звечане на севере Косово, где накануне акция протеста закончилась столкновениями с сотрудниками миротворческой миссии НАТО, сообщает агентство AFP.

Собравшиеся требовали вывода косовских сил безопасности из региона и увольнения мэров, принадлежащих к этнической албанской группе населения. Сотрудники KFOR (возглавляемой НАТО международной миротворческой миссии. — Ред.) установили вокруг здания администрации металлический барьер и не позволили сотням сербов войти в здание, пишет AFP. Кроме того, у здания выставили три бронированных полицейских автомобиля. (DW)