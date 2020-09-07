На протестах в Портленде полиция задержала сына Джона Малковича

Ранее полиция Портленда сообщила, что в пятницу, 4 сентября в ходе протестов были задержаны 27 участников демонстрации у портлендской ассоциации полиции (PPA). По словам полиции, многие участники акции были одеты в защитное снаряжение, такое как шлемы и противогазы, что свидетельствовало о том, что они не планировали действовать мирно. После того, как в стражей порядка полетели камни и бутылки, собрание было объявлено незаконным.

Как отмечает издание, задержанный 38-летний Лоуи Малкович, который числится в списке из 27 человек, является сыном актера. Как отмечается, он не пошел по стопам отца и работает инженером-программистом. Согласно отчету правоохранительных органов, он был задержан за вмешательство в деятельность полиции и мелкое хулиганство второй степени. В Портленде и ряде других городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.(РИА Новости)