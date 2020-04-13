На полигоне ВМС Азербайджана проходят тренировки водолазов

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану подготовки, на Учебном водолазном полигоне Военно-морских сил (ВМС) проводятся подготовительные тренировки водолазов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На тренировках, проводимых с целью достижения боевого слаживания, военнослужащие отрабатывают различные специфические упражнения по программе обучения водолазов, сдают нормативы по водолазной подготовке и совершенствуют навыки ведения подводного боя.

На полосе препятствий различного назначения военнослужащие повышают боевую, физическую и профессиональную подготовку.