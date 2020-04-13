На полигоне ВМС Азербайджана проходят тренировки водолазов

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану подготовки, на Учебном водолазном полигоне Военно-морских сил (ВМС) проводятся подготовительные тренировки водолазов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На тренировках, проводимых с целью достижения боевого слаживания, военнослужащие отрабатывают различные специфические упражнения по программе обучения водолазов, сдают нормативы по водолазной подготовке и совершенствуют навыки ведения подводного боя.

На полосе препятствий различного назначения военнослужащие повышают боевую, физическую и профессиональную подготовку.

| 2020-04-13T13:25:44+00:00 13 апреля 2020, 14:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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