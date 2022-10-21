На российском «Первом канале» была совершена очередная провокация против Азербайджана. В качестве приглашенных экспертов на шоу выступили российские крупнейшие проармянские эксперты Наталия Нарочницкая и Андраник Мигранян.

Как сообщает АПА, провокация произошла в вечернем выпуске ток-шоу канала «Большая игра» от 20 октября. В ходе обсуждений, посвященных отправке миссии Европейского Союза в Армению, эксперты, являющиеся гостями ток-шоу, озвучили призывы и заявления против территориальной целостности Азербайджана.

Мигранян выступил против позиции Российской Федерации в отношении Карабаха на Российском государственном канале. Он отметил, что вопрос «статуса» Карабаха якобы всегда был для России на повестке дня.

Однако никто не напомнил Мирганяну заявление, сделанное президентом России Владимиром Путиным в интервью сразу после подписания трехстороннего соглашения 10 ноября: «Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и так было всегда». Мигранян заявил, что якобы на следующем этапе плана Москвы по урегулированию Нагорного Карабаха стоит вопрос «статуса».Таким образом, в течение 17 минут ведущий «Большой игры» Вячеслав Никонов и его проармянские гости утверждали, что восстановление юрисдикции Азербайджана в отношении Карабаха не отвечает интересам России. Кроме того, на протяжении всего шоу на мониторе демонстрировалась карта так называемой «Нагорно-Карабахской Республики».

В конце шоу произошло интересное событие. Так, одна из известных проармянских рупоров России, «историк» Наталья Нарочницкая, перебив ведущего выкрикнула, что «Карабах — это исконно армянская земля». В это время камеры не показывали Нарочницкую.

Отметим, что провокации против Азербайджана на федеральных каналах России, финансируемых государством, не являются чем-то новым. И во время 44-дневной Карабахской войны, и до нее мы неоднократно были свидетелями одной и той же сцены. В этом вопросе российский «Первый» канал постоянно «выделялся» своим твердым проармянским настроем. За долгое время сбалансированного освещения войны в Украине Роскомнадзор заблокировал или угрожает заблокировать ряд медиа-структур Азербайджана. То, что произошло вчера в эфире «Первого» канала, провокационные заявления против нашей страны актуализируют вопрос о прекращении вещания в Азербайджане наряду со средствами массовой информации и российские телеканалы.

Если медиа-ресурсы Азербайджана, освещающие происходящее в Украине и в то же время официальную позицию России без комментариев, блокируются на территории России, то почему бы не заблокировать в Азербайджане «Первый» канал, который «натравливает» против нас Нарочницкую и Миграняна?