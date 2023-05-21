По меньшей мере шестеро военнослужащих погранслужбы Ирана погибли на границе с Пакистаном в провинции Систан и Белуджистан.

Как передает ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство Tasnim.

По его данным, в ходе инцидента на границе еще два офицера погранвойск получили ранения. В ночь на воскресенье участники неназванного террористического формирования проникли на территорию исламской республики в зоне ответственности Сераванского погранполка. В результате боестолкновений радикалы вынуждены были пересечь ирано-пакистанскую границу и покинуть территорию Ирана. В рядах террористического формирования, как утверждает агентство, также есть потери, однако их точное число не приводится.

Силы безопасности Ирана пообещали, что эта акция будет иметь последствия. На место прибыли представители руководства полиции и погранвойск для выяснения обстоятельств случившегося.