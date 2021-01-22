На освобожденных территориях нужно провести агроанализ — эксперт

На освобожденных от оккупации территориях планируют развивать сельское хозяйство, в частности гранатоводство. Так, как недавно председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Азербайджана Фархад Гарашов заявил Trend, в освобожденных Джебраильском, Физулинском, Агдамском, Зангиланском, Губадлинском районах Азербайджана благоприятные условия для развития гранатоводства. По его словам, Ассоциация намерена приступить к работе в этих районах.

«Эти земли богаты минералами, обеспечены водой, поэтому там благоприятные условия для развития гранатоводства. В советское время эта отрасль сельского хозяйства развивалась на этих землях. И сейчас мы нацелены на то, чтобы привлечь инвесторов и разбить там гранатовые сады. Общая площадь гранатовых садов страны составляет 22 700 гектаров. В ближайшие 5 лет Ассоциация намерена расширить площадь гранатовых садов еще на 5 тысяч гектаров», ­- сказал Гарашов.

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов заявил #, что сейчас много говорится о планах по выращиванию в Карабахе тех или иных культур.

«Но когда специалисты могут говорить о том, что желательно выращивать в том или ином регионе? Только когда установлено, что там есть преимущества для развития определенного направления сельского хозяйства. Что касается развития гранатоводства на освобожденных территориях, то сначала нужно провести агроанализ территории. За несколько десятков лет произошло изменение климата, могли за годы оккупации измениться и другие факторы. Заранее говорить о том, что гранатоводство в этой зоне стоит развивать ­-преждевременно и неправильно. Те, кто говорят сейчас, что нужно сажать на освобожденных территориях, сидят в кабинетах в Баку и даже не являются агрономами. Когда в освобожденные территории вернутся вынужденные переселенцы и получат земельные наделы, они посмотрят на условия, на то, какая природа, есть ли рядом вода для полива. Собственник рассчитает, сколько у него средств, какой кредит он сможет взять, какие саженцы достать и т.д» — сказал Магеррамов.

По его словам, когда сверху дают указание какую сельскохозяйственную отрасль развивать, что сеять, что сажать, это дает плачевный результат. Взять, хотя бы ситуацию с производством томатов, яблок, фундука, хурмы.

«Так, президент страны сказал как-то о том, что из России в свое время поступила просьба выращивать больше овошей для экспорта в эту страну. По экспорту помидоров в Россию мы занимаем первое место, и неоднократно говорилось о том, что это положительный момент. Но сейчас Россия заинтересована больше в выпуске собственной сельхозпродукции. Из-за того, что в начале делалась ставка на производство томатов, много отечественных крестьян последние копейки вложили в строительство тепличных хозяйств, залезли в долги. Из-за запрета на экспорт в Россию, часть помидоров сгнила на складах, часть была продана дешевле себестоимости», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что не нужно наступать на одни и те же грабли, и только фермер может определить, чем ему заниматься. Чиновники и руководители различных ассоциаций не должны решать ничего подобного в условиях рыночной экономики.

Возвращаясь к гранатоводству, Магеррамов сказал, что в нашей стране оно особенно развито в Аранской зоне. При неправильном подходе к гранатоводству, гранаты может постигнуть судьба помидоров и фундука.

«За последние два-три года гранатовые деревья все чаще подвергаются нападениям вредителей, завезенных из-за рубежа. Чтобы с ними бороться, надо иметь высококачественные пестициды, которых у фермеров нет. А ведь вредители были причиной недопущения помидоров на рынок России. Главное сейчас не расширять территории под гранатовые сады, а решить проблемы, с которыми сталкиваются наши фермеры, выращивающие данную культуру», — заявил он.

Как говорит эксперт, продуктивность с гектара гранатовых деревьев в Азербайджане очень низка, и нужно перенять у соседнего Ирана опыт, как повысить производительность. Можно получить в три раза больше урожая, чем сейчас. Чем больше площадь садов, тем больше расходов, чем больше расходов, тем меньше вероятность производства конкурентоспособной продукции.