Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла будут использовать в ходе коронации кресла с церемоний 1953 и 1937 годов в рамках продвижения идеи рационального использования ресурсов, пишет британская газета Telegraph.

Как сообщается, согласно традиции, для разных частей коронационной службы используются несколько кресел, Карл III и Камилла будут перемещаться между ними на церемонии.

По информации издания, кресла короля Эдуарда, которые были первоначально изготовлены для королевы Елизаветы и герцога Эдинбургского во время коронации покойного монарха в 1953 году, будут использоваться на протяжении большей части двухчасовой службы в Вестминстерском аббатстве, а также во время коронации Камиллы. Коронационные кресла будет использоваться для помазания и коронации Карла III, а тронные кресла — для его вступления на престол, указывается в публикации.

По данным Telegraph, было заново обито тронное кресло короля Карла III, которым его дед король Георг VI пользовался в 1937 году. При этом спереди и сзади на этом кресле остались «оригинальные вышитые гербы». Другие кресла также были заново обиты, а на их спинках были вышиты гербы Чарльза и Камиллы.

Коронация Карла III и Камиллы пройдет 6 мая. Известно, что церемонию посетит принц Гарри, однако Меган Маркл с детьми Арчи и Лилибет останется в США.