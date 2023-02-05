На Кипре начались выборы президента страны.

Как сообщает ТАСС, более тысячи избирательных участков открылось в 07:00 по местному времени.

Жителям Кипра предстоит выбрать президента страны из 14 кандидатов. Самые большие шансы на победу имеют независимый кандидат Никос Христодулидис, представитель правящей в настоящее время консервативной партии «Демократический сбор» Авероф Неофиту и Андреас Маврояннис, кандидатуру которого поддержала левая оппозиционная партия «АКЭЛ».

Голосование завершиться в 18:00 по кипрскому времени. Первые итоги станут известны уже к концу дня.

По законам Кипра, СМИ не допускают на избирательные участки, а членам избиркомов запрещено пользоваться мобильными телефонами.