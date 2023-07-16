Лесной пожар, который в субботу начался на испанском острове Ла Пальма, входящем в Канарские острова, все еще продолжается.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает El Pais.

По данным спутниковых данных NASA, которыми пользуется правительство Канарских островов, пожар уже охватил 4 675 гектаров. 400 человек работают над ликвидацией пожара, который начался в субботу утром в районе Эль-Пинар. Пламя проникло на территорию Национального парка Табуриенте, что подтвердила Гражданская гвардия.

Сейчас из муниципалитетов Тихарафе и Пунтагорда эвакуированы 4 255 человек. Более сотни человек нашли убежище в муниципальном павильоне Лос-Лянос-де-Аридан.

Среди эвакуированных районов – астрономическая обсерватория Роке-де-Лос-Мучачос, в которой находится самый большой телескоп в мире.

На прошлой неделе острова пережили волну жары, которая привела к тому, что в среду здесь были зафиксированы самые высокие температуры в Испании. В поселках Сан-Николас и Сан-Бартоломе-де-Тирахана, что на Гран-Канария, было зафиксировано 41,8 и 40,6 градусов соответственно. Остров Ла-Пальма не стал исключением: в муниципалитете Пунтагорда температура достигла 40,3 градусов.