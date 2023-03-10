Первый анонс, сделанный сегодня организаторами — шоу всемирно известного DJ Hardwell, который выступит в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 29 апреля. Роберт ван де Корпут, более известный под псевдонимом Наrdwell — нидерландский диджей и продюссер в стиле Big Room.

В 2011 году попал на 24 место в рейтинге диджеев DJ Mag, Top 100, в 2012 году поднялся на шестое, а в 2013 и 2014 годах занимал 1 место в рейтинге.

Сегодня он один из самых востребованных ди-джеев в мире, на счету которого ряд мировых хитов, включая «Spaceman», «Apollo» и «Thinking About You» и др.

Комментируя возвращение концертов в развлекательную программу Формулы — 1 в Баку, пресс-секретарь Baku City Circuit Тураб Теймуров отметил:

«Концерты будут организованы на большой сцене, расположенной в районе Приморского бульвара. Уверен, что после пандемии долгожданные концерты еще больше добавят болельщикам радости. Нам, в свою очередь, не терпится с большим энтузиазмом отпраздновать седьмой раз гонку Формулы-1 в Баку».

Следует отметить, что обладатели трехдневных билетов на гонку смогут беспрепятственно пройти в развлекательную зону, которая будет организована на бульваре.

В этом году Баку впервые примет спринтерскую гонку, которая является фаворитом болельщиков Формулы-1.