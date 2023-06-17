Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева дала интервью французской радиостанции Sud Radio.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вначале посол проинформировала журналиста, что региона под названием «Нагорный Карабах» не существует, есть только Карабахский экономический район Азербайджана. Дипломат сказала: «В Азербайджане нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах, есть только Карабах, и он является неотъемлемой частью Азербайджана».

Лейла Абдуллаева отметила, что премьер-министр Армении признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах. По ее словам, неважно, что кто-то об этом говорит; важно, что, согласно международному праву, Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Посол напомнила, что азербайджанские земли 30 лет находились под армянской оккупацией, азербайджанцы столкнулись с этническими чистками.

Дипломат подчеркнула, что Азербайджан – первая светская республика на Востоке – является мультикультурной, многоконфессиональной и многонациональной страной, обратив внимание на тот факт, что карабахский конфликт произошел не на религиозной почве.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности совместного проживания армянской и азербайджанской общин, Лейла Абдуллаева сказала, что в Азербайджана в согласии проживают представители всех религий и многих народов. Во время войны, а также после войны в Азербайджане жили и живут 30 тысяч армян. Как и они, карабахские армяне могут жить спокойно. Существуют радикальные армянские группы, поддерживающие сепаратизм, но также есть армяне, выступающие за мир.

«Армяне Карабаха – граждане Азербайджана, они являются национальным меньшинством многонационального Азербайджана. Все меньшинства в Азербайджане имеют равные права и привилегии, обеспечиваются их культурные, языковые и другие права, также обеспечивается их безопасность», – отметила посол.

Выражая свое мнение о позиции французских депутатов-республиканцев, дипломат подчеркнула, что сказанное ими не соответствует действительности и вызывает сожаление.

«После окончания войны в 2020 году Азербайджан стремится к установлению мира в регионе. Президент Азербайджана и премьер-министр Армении продолжают переговоры по мирному соглашению», – добавила дипломат, сообщив о встречах в Брюсселе и Кишинэу и проинформировав о ходе переговорного процесса.