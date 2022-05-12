Подготовка к Фестивалю Весны в Хачмазе выходит на финишную прямую.

Впервые в Азербайджане 14 мая в 11:00 в одном из красивейших регионов страны, на территории Олимпийского спортивного комплекса состоится масштабный

«Фестиваль Весны» — мероприятие, направленое на развитие агропромышленного сектора.

Как сообщила # организатор мероприятия, создатель кулинарного сообщества Azeri Home Chef Фахранда Гасанзаде, в настоящий момент идет обустройство фестивальной площадки.

На фестиваль в Хачмаз прибудет множество гостей.

На мероприятии гостей ждет яркая развлекательная программа с участием звезд, презентация агрокомпаний, приготовление и дегустация национального блюда «баранина на садже» на двухметровой саджнице, презентация нового вида хлеба «Весна», знакомство со столичными и Хачмазскими брендами, угощения от участников-компаний фестиваля, а также 4 конкурса.

Конкурсы связаны с темой «Весна» и направлены на мотивацию и поощрение талантливых людей.

Так, на фестивале будут обьявлены победители конкурса фотографий, видеоролика, и детского конкурса рисунка.

Во время фестиваля пройдет Чемпионат по Нардам для любителей этой национальной игры.

Для гостей и всех желающих отправиться на фестиваль в Хачмаз будут организованы комфортабельные автобусы.