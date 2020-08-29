На экраны выходит фильм о легендарном Ильхаме Закиеве

29 августа в 22.00 на канале İdman TV состоится премьера документального фильма о чемпионе Ильхаме Закиеве, сообщает #.

Фильм снят студией художественных и документальных фильмов Азербайджанского Телевидения (AzTV) и посвящен знаменитому дзюдоисту, Заслуженному мастеру спорта республики, двукратному чемпиону мира, семикратному чемпиону Европы, обладателю 7-го дана, ветерану Карабахской войны Ильхаму Закиеву.

Потеряв во время выполнения боевого задания в Физулинском районе оба глаза, спортсмен, благодаря несокрушимой силе воли и внутренней силе, не сдался перед ударом судьбы, и принял решение испытать себя на самом трудном спортивном поприще – в паралимпийских соревнованиях, где сумел одержать многократные победы.

С мировых чемпионатов и престижных состязаний он неизменно возвращался на Родину с блистательными победами. Где бы он ни боролся – везде победоносно поднимался наш флаг и звучал гимн.

Несокрушимая воля и характер человека, лишившегося света жизни — главная сюжетная линия картины, построенная на внутреннем монологе героя.

Фильм снят по совместному сценарию Ровшана Ниджата и Фикрета Адыгёзалли. Режиссером выступил Ровшан Ниджат.

Съемки фильма прошли в Баку и Сумгайыте – родном городе героя.