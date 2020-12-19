На дорогах из Британии во Францию собрались огромные пробки из-за Brexit

Британские компании в ожидании Brexit стали активнее закупать товары в ЕС, что привело к многокилометровым пробкам на ведущих в сторону Франции дорогах графства Кент, пишет The Guardian.

По данным издания, 19 декабря очередь длиной примерно 8 км собралась из грузовиков на трассе M20 перед въездом в Евротоннель. Когда Великобритания окончательно покинет ЕС, для нее перестанут действовать все льготы, которыми пользуются страны Евросоюза, включая скидки на транспортировку товаров через границу.

Ранее Британский консорциум ритейлеров призвал жителей страны воздержаться от массовой скупки потребительских товаров на фоне выхода из состава Евросоюза без соглашения. Торговые организации страны увеличивают запасы консервов, туалетной бумаги и других продуктов длительного хранения. При этом у британцев нет необходимости покупать больше продовольственных товаров, чем обычно, так как основное воздействие из-за Brexit затронет импортные свежие продукты, которые нельзя хранить в течение долгого времени.

Добавим, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюзу и Великобритании, вероятно, не удастся заключить соглашение об отношениях после выхода страны из сообщества.

Переходный период после выхода Британии из Евросоюза истекает 31 декабря текущего года. К этому моменту соглашение должно быть согласовано, подписано, ратифицировано и вступить в силу. Ранее Лондон объявил, что переговоры о новом соглашении должны завершиться к 15 октября (aif.ru)