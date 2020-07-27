На Донбассе вступила в силу договоренность о прекращении огня

С 00.00 27 июля вступили в силу договоренности о перемирии на Донбассе. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«Начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают выполнять поставленные задачи. В этом контексте еще раз следует подчеркнуть, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают украинских воинов действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права и национального законодательства Украины», – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что «подразделения из состава Объединенных сил готовы дать должный отпор врагу в случае нарушения договоренностей». (gordonua.com)