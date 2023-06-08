На главу украинской разведки Кирилла Буданова было совершено более 10 попыток покушения.

Как заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в интервью «Украинской правде», Буданов — одна из ключевых мишеней для Кремля.

«Точно известно, что это более 10 попыток, но понятно, что есть официальный приговор, насколько может быть официальным для несуществующего фактически фиктивного государства, которым является Российская Федерация. Да, Буданов одна из важных целей для «русского мира», для российской пропаганды и для правящего режима Путина», — сказал Юсов.

Однако Буданов и сам понимает, почему он является важной мишенью для России. Для его защиты принимаются все надлежащие меры предосторожности.

«Он это прекрасно осознает и в принципе, как публично комментировал, считает, что это хорошая оценка, значит, работа ведется в правильном направлении. Поэтому все меры безопасности принимаются, конечно, но на работу это не влияет командира подразделения, ведомства. В конце концов, я думаю, что бояться нужно именно Путину и его ближайшему окружению», — добавил Юсов.