На борьбу с пандемией конференция доноров собрала 7,4 млрд евро

Участники международной донорской онлайн-конференции Global Response под эгидой Вcемирной организации здравоохранения и Еврокомиссии за один день собрали 7,4 млрд евро (8,1 млрд долларов) на разработку вакцины от коронавируса и другие меры по борьбе с пандемией. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал достигнутый результат мощным проявлением «глобальной солидарности».

Целый ряд европейских государств, включая ФРГ (525 млн евро), Францию (500 млн евро) и Великобританию (442 млн евро), а также Канада (780 млн евро) и Еврокомиссия (1 млрд евро) взяли на себя наибольшие обязательства. Всего же о своем вкладе объявили порядка 40 стран. (DW)