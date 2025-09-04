Обнародован прогноз погоды на 5 сентября.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем местами возможен кратковременный, грозовой дождь. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-24 ° тепла, днем 28- 33 ° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.

В большинстве районов преимущественно без осадков, но днем местами возможны переменные дожди и грозы. В отдельных местах небольшой ливень, возможен град, ночью и утром местами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 18-23° тепла, днем 30-35 ° тепла, в горах ночью 12-17 ° тепла, днем 18-23° тепла.