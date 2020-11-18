Nə oldu, Paşınyan: легендарная цитата вдохновила Араза Гумбатлы на новый клип

Популярный азербайджанский певец, участник телевизионного вокального проекта The Voice во Франции Араз Гумбатлы представил новую песню и клип под названием «Nə oldu, Paşınyan?»

Фраза, произнесенная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время одного из обращений к народу, стала настоящей крылатой цитатой. А теперь еще и увековечена в творчестве популярно исполнителя, который очень удачно переложил на рифму ставшие уже историческими и легендарными слова Верховного главнокомандующего.

Свой новый клип Араз Гумбатлы снял в сатирической манере. Артист иронично и тонко высмеивает нелогичное, доходящее до абсурда поведение премьер – министра Армении Никола Пашиняна, а звучный текст трека лишь усиливает этот меткий сарказм.

Клип можно посмотреть здесь:

«Вдохновившись вошедшей в историю речью нашего Президента, в голове у меня, как и у многих, запечатлелась крылатая фраза «Nə oldu, Paşınyan». В ту же секунду вопрос о названии следующей песни был исчерпан. Остались детали и студийная работа», — рассказывает Араз в интервью #.

Певец также прокомментировал новый стиль исполнения, на который обратили внимание его многочисленные поклонники:

«Я думаю, что на это непосредственно повлияло всеобщее настроение победы и радости в обществе. Помню, как в тот прекрасный День Победы я вышел на улицу, чтобы разделить радость с моим народом. Люди ликовали и выкрикивали фразы нашего лидера Ильхама Алиева. Все это нашло место в моей новой песне», — заключил А.Гумбатлы.

Еще одной творческой новинкой порадовала участница европейского песенного конкурса «Евровидение» Айсель Мамедова (AISEL). В записи трека под названием Yat rahat принял участие всемирно известный ханенде Алим Гасымов.

Премьера песни состоялась сегодня на платформе YouTube:

Автором композиции является сама AISEL, а партии мугама написал Хосров Сертиби. Аранжировку выполнил Эмин Карим, а партию балабана и тютека исполнил Джошгун Садыгов.

«В связи с событиями, произошедшими в стране, все мы находились в эмоционально напряженном состоянии, когда одни эмоции сменялись другими. К огромному сожалению, за последний месяц наряду со счастливыми событиями, произошли и трагические, которые очень сильно повлияли на всех нас», — цитирует слова певицы ее пресс-служба.

«Идея написать данную композицию пришла ко мне после террористической атаки армян на мирное население города Гянджа. Это оказало на меня сильное впечатление, и я захотела написать что-то действительно трагичное и вонзающееся в сердце», — делится своими чувствами AISEL.

«Я очень рада, что мне довелось реализовать эту идею с нашим выдающимся исполнителем Алимом Гасымовым, так как присутствие такого корифея и профессионала еще больше помогло выразить всю глубину скорби произошедшего», — заключила певица.