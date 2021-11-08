Оппозиция предъявила властям Грузии ультиматум с требованием перевести экс-президента Михеила Саакашвили в гражданскую клинику в течение 24 часов.

Требование озвучил лидер партии «Единое национальное движение» Ника Мелия на масштабной протестной акции у Руставской тюрьмы, где содержится Саакашвили.

«Мы даем властям 24 часа для того, чтобы перевести Михеила Саакашвили в городскую клинику, где будет обеспечена защита его жизни и здоровья», — заявил Мелия.

В случае невыполнения требования оппозиция обещает «собрать всю Грузию» на площади Свободы в центре Тбилиси в понедельник, 8 ноября, в 20:00. Мелия добавил, что остальные требования и план действий будут объявлены уже на площади Свободы.

Накануне вечером у Руставской тюрьмы прошла протестная акция. Кроме того, группа демонстрантов установила палатки у центрального входа в пенитенциарное учреждение и заявила о планах оставаться там в ближайшие дни. Около двух десятков сторонников экс-президента уже провели ночь в этом палаточном городке. Сейчас там стоит девять палаток, передает Грузия Online. Демонстранты планируют оставаться в палаточном городке до тех пор, пока экс-президент не будет госпитализирован.

По сообщениям СМИ, до десяти сторонников Саакашвили прибегли к крайней форме протеста и начали голодовку. В их числе тележурналист, корреспондент телеканала «Мтавари» Гигла Туманишвили.

Саакашвили считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму 1 октября в знак протеста объявил голодовку. Власти утверждают, что тюремные медики поддерживают его жизненные параметры с помощью питательных смесей, соков и детских пюре.

Между тем личный врач, адвокаты и близкие ежедневно опровергают эти заявления и говорят об ухудшающемся состоянии здоровья экс-президента, требуя его перевода в гражданскую многопрофильную клинику.

Интересно, насколько серьезно можно воспринимать слова оппозиционного лидера Никанора Мелия о том, что он «соберет всю Грузию» на акцию в поддержку прав Саакашвили? Экс-президент голодает в тюрьме больше месяца, и состояние его уже критическое, как сообщают посещающие его соратники, но при этом не видно, чтобы по стране росла волна протестов в связи с этим. Неужели так и продолжится, и выдающийся политик сгинет по-тихому? Получается, неудачное время он выбрал для возвращения? Нет у народа того протестного подъема, который позволил бы вызволить его? Или есть какие-то признаки, надежды на то, что ситуация вскоре изменится?

На эти вопросы # ответили известные политологи соседней страны.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Начнем с того, что ситуация действительно весьма трагическая. Другое дело, что обещания «собрать всю Грузию» и реально собрать всю Грузию – это разные вещи.

Есть ли протестный потенциал у общества? Да, конечно есть. Абсолютно огромный рост цен, очень большая социальная напряженность, ковид – всё это конечно же серьезно влияет на ситуацию в Грузии, и естественно это создает протестный потенциал, не говоря уже об абсолютно бездумных, абсолютно глупых шагах властей, когда медицинские манипуляции Саакашвили выдаются за то, что он как будто бы принимает пищу, то есть, обманывает всех по поводу голодовки.

Насчет того, есть ли какие-то признаки, что ситуация скоро изменится – ну, это зависит сейчас исключительно от оппозиции. Верю ли я в то, что оппозиция способна организовать протесты и заставить власти пойти на попятную, это вопрос моей веры, это другое. Посмотрим, что называется. Но разговоры о том, что сейчас ситуация такова, что народ абсолютно ничего не хочет – нет, конечно же. Потенциал для протестов есть, и всё зависит от оппозиции.

Амиран Хевцуриани, конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета:

— Мы — народ, однажды уже потерявший своего президента в неопределенной ситуации. Речь идет о первом президенте Звиаде Гамсахурдиа — человеке, который фактически принёс нам независимость. Я до сих пор считаю, что этот факт считается не только нашей национальной трагедией, но и национальным позором. И вот теперь мы, на 30-м году своей независимости, находимся на грани гибели уже третьего президента, которого многие считают основателем современного грузинского государства. Наряду с недоразумением, думаю и аморально, когда голодающего третьего президента не переводят в гражданское медицинское учреждение, ведь на этом этапе речь идёт не о его освобождении, а физическом выживании. Я считаю, что такое поведение правительства серьёзно вредит репутации Грузии как государства.

Что касается действий и шансов оппозиции: если смотреть с чисто теоретической точки зрения, то шансы оппозиции должны быть достаточно высокими, поскольку тяжелейшая политическая, экономическая, социальная и плюс ещё эпидемиологическая ситуация в стране, должна работать в их пользу. Но, как правило, общепринятые правила в Грузии не работают: у нас не принято верховенство закона, но принято силой закона манипулировать массами. У нас на выборах побеждают те, кто считает голоса. «Порядочные люди» приходят к власти и потом не уходят. А демократия — это необходимая ширма, для „украшения внешнего фасада“, и многое другое. Фактически, эти необычные правила стали нормой в нашей жизни. В такой ситуации общество впадает в глубокий нигилизм, что однозначно в интересах власти, потому что нигилизм порождает инертность. Соответственно, страна и общество следуют тому течению, которое диктует власть. Поэтому оппозиции трудно сформировать из недовольной массы протестную массу и, следовательно, она пока не может добиться результатов.