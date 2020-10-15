МВФ рассказал о перспективах азербайджанской экономики

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует спад национальной экономики в текущем году на 4%. В октябрьском обзоре мировой экономики World Economic Outlook, опубликованном накануне фондом, сообщается, что причиной этого послужит пандемия коронавируса.

При этом в следующем, 2021 году экономический спад, по мнению аналитиков МВФ, уменьшится до 2%. В целом же, согласно отчету, наступающий год сулит нашей стране больше позитивных перспектив. МВФ ожидает, что в 2021 году ВВП Азербайджана вырастет на 2% против апрельских более скромных прогнозов роста на уровне 0,7%. Фонд прогнозирует низкую инфляцию в этом году — не более 3% (апрельский прогноз – 3,3%) и практически такой же уровень роста цен в году наступающем – порядка 3,1%.

Прогнозы ВВП по Азербайджану в текущем году отвечают общему тренду, поскольку международная структура улучшила свои июньские ожидания по мировой экономике в октябре. Аналитики фонда ожидают падения глобального ВВП на 4,4% в текущем году, однако в следующем экономический рост, по их мнению, восстановится и даже вырастет на 5,2%. Как видно, прогноз по азербайджанской экономике вписывается в общий контекст ожиданий.

В отличие от международной финансовой структуры, Минэкономики Азербайджана по итогам сего года предполагает спад ВВП на уровне 2,9%-4,3%, отмечая зависимость этого макроэкономического показателя также от цены нефти на мировых рынках. Что же касается следующего года, профильная структура прогнозирует экономический рост в пределах 3,4%.

По мнению доцента кафедры международной экономики UNEC Эмина Гарибли, прогнозы отечественного ведомства, безусловно, точнее и ближе к реальности, поскольку они учитывают специфику местной экономики, тогда как ведущие финансовые институты применяют общий подход, не всегда отвечающий особенностям той или иной страны.

«Иные международные финансовые институты и рейтинговые агентства имеют собственные офисы в отдельных странах, там они учитывают реалии местных экономик. Что же касается прогнозов в целом, здесь обычно срабатывает общий подход. Такие отчеты не всегда отличаются глубиной анализа применительно к специфике отдельно взятых национальных экономик. — сказал ученый. – С этой точки зрения, к реальности таких ожиданий следует относиться с осторожностью. Надо также учитывать, что прогнозируя экономические перспективы, каждая структура исходит из собственных показателей, которые тоже из-года в год меняются. В то же время, начиная с кризиса 2008 года, достоверность прогнозов утратила свою былую незыблемость.

Наконец, прогнозы разнятся в зависимости от превалирующей сферы изучения. Ведь кто-то ориентируется в своих отчетах больше на социальные показатели страны, как то – уровень медицинских наук, фундаментальной науки и социальную обеспеченность. А для кого-то представляет интерес финансовый рынок, банковский сектор. Скажем, в прогнозах МВФ больше учитывается валютная политика. Конечно же, местным профильным структурам проще судить о перспективах экономики своей страны».

По словам экономиста, первая половина текущего финансового цикла сложилась для нас относительно позитивно — наблюдалась положительная динамика исполнения госбюджета и был сформирован профицит, сказался рост налоговых и таможенных поступлений. В то же время понятно, что перспективы экономического роста во многом зависят от цены нефти, в числе другого внешнего фактора эксперт назвал сокращение экспорта нефти в рамках исполнения договора ОПЕК+.

«Прогнозы по внешним факторам влияния весьма непростые в этом году, — сказал Гарибли. – Считается, что следующий год будет более благоприятным. Наряду с экономическими преобразованиями, внешние факторы сыграют серьезную роль в развитии экономики Азербайджана. Ввод в эксплуатацию второй фазы Южного газотранспортного коридора, а также рост нефтяных котировок после 2022 года обещают хорошие перспективы, а ресурсный экспорт, как показатель устойчивости, вновь поддержит реальную экономику и бюджет, позволяя социальной политике устойчиво развиваться».