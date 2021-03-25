МВФ одобрил выделение Пакистану транша в 500 млн долларов

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Пакистану транша в размере $500 млн.

Как передает ТАСС, это следует из распространенного в среду пресс-релиза организации.

«Решение [Исполнительного] совета [МВФ по итогам проведенного обзора] позволяет незамедлительное выделение специальных прав заимствования (SDR, расчетная единица МВФ) на 350 млн, [что эквивалентно] примерно $500 млн», — говорится в сообщении.

В середине февраля пакистанский министр финансов Абдул Хафиз Шейх сообщил, что Исполнительный совет МВФ и правительство Пакистана достигли соглашения о возобновлении финансовой помощи стране. Как информировало издание Express News, министр тогда отметил, что «соглашение открывает путь для предоставления третьего транша МВФ в $500 млн, после того как Пакистан согласился на рационализацию госрасходов, повышение цен на энергоносители и введение дополнительных налогов».