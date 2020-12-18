МВФ одобрил выделение Грузии транша в размере 113.9 млн долларов

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Грузии 113.9 млн долларов в рамках седьмого обзора механизма расширенного кредитования, рассчитанного на четыре года. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы МВФ, передает Грузия Online.

«Исполнительный совет МВФ одобрил выделение $113,9 млн на оказание Грузии помощи для покрытия потребностей платежных балансов, возникших в результате [экономических] потрясений от COVID-19», – отмечается в документе.

Всего в рамках механизма расширенного кредитования Грузия получила от МВФ на данный момент около 585.4 млн долларов.

«Власти предприняли соответствующие меры для смягчения неблагоприятных экономических и социальных последствий этих потрясений в условиях ярко выраженного экономического спада. Дисциплинированность в макроэкономической политике и решительная реализация структурных реформ будут иметь решающее значение для поддержки восстановления и ограничения последствий от потрясений из-за COVID-19», – сказано в заявлении.

По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован существенный спад в размере почти 4,4%, но она восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году, – напоминает ТАСС.

Ранее Евросоюз выделил Грузии грант в размере 60 миллионов евро (примерно 240 миллионов лари) на преодоление кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Общий объём помощи ЕС – около 1,5 млрд лари.