МВД выступило с обращением к населению

Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к населению.

Как сообщили АПА в пресс-службе министерства, сегодня Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил об освобождении от оккупации города Шуша: «Эта победа, о которой сообщил господин президент, создала праздничную атмосферу среди наших граждан, и они вышли на улицы для того, чтобы отметить это знаменательное событие. Хотим напомнить нашим гражданам, что в настоящее время на всей территории республики введено военное положение и в связи с этим в ряде городов и районов, в том числе и в городе Баку с 21:00 до 06:00 действует комендантский час».

В обращении отмечено также, что в стране в целях борьбы с коронавирусом введен карантинный режим: «Просим наших граждан учитывать это и, соблюдая требования комендантского часа и карантинного режима, не выходить из дома после 21:00», — говорится в обращении МВД.

| 2020-11-08T19:44:22+04:00 8 ноября 2020, 19:53|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss