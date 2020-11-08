МВД выступило с обращением к населению

Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к населению.

Как сообщили АПА в пресс-службе министерства, сегодня Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил об освобождении от оккупации города Шуша: «Эта победа, о которой сообщил господин президент, создала праздничную атмосферу среди наших граждан, и они вышли на улицы для того, чтобы отметить это знаменательное событие. Хотим напомнить нашим гражданам, что в настоящее время на всей территории республики введено военное положение и в связи с этим в ряде городов и районов, в том числе и в городе Баку с 21:00 до 06:00 действует комендантский час».

В обращении отмечено также, что в стране в целях борьбы с коронавирусом введен карантинный режим: «Просим наших граждан учитывать это и, соблюдая требования комендантского часа и карантинного режима, не выходить из дома после 21:00», — говорится в обращении МВД.