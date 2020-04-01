МВД требует маски, а люди не могут найти их в аптеках

Министерство внутренних дел обратилось к населению, что ношение медицинской маски является обязательным условием выхода на улицу. Вот только найти это самое банальное фильтрующее средство в наших аптеках практически невозможно.

Словом, если раньше с отсутствием масок в аптечной сети еще можно было смириться, ведь их ношение было добровольным, теперь эти фильтры — обязательны, а уклонение влечет юридическую ответственность, говорится в недавнем обращении МВД:

«Когда необходимо выйти из дома, граждане должны пользоваться защитными медицинскими средствами (маской), соблюдать двухметровую дистанцию при контактах с окружающими, в обязательном порядке иметь при себе удостоверение личности (или другой документ, удостоверяющий личность), а работники учреждений, деятельность которых разрешена – служебные удостоверения или официальные справки, подтверждающие этот факт».

А главное, «в отношении лиц, не соблюдающих запреты и ограничения, установленные Оперативным штабом при Кабинете министров, будут приняты меры юридической ответственности», сообщает ведомство. Примечательно, что в правительстве не признают наличие дефицита. Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов сообщил, что дефицита масок в стране нет (!). Но тут же добавил, что поставляется этот товар в аптеки по лимиту и в первую очередь «объектам жизненной необходимости».

Спрашивается, если нет недостатка, для чего нужны ограничительные лимиты? Отсутствие дефицита означает, что товара достаточно, его количество полностью покрывает спрос населения, следовательно, нет никакой необходимости вводить ограничения на поставки и продажу товара.

Что же происходит в местной аптечной сети? Наш контрольный заход в близлежащие аптеки выявил, что найти медицинскую маску здесь крайне сложно. Марлевые фильтры, без которых МВД не пускает людей на улицы, в аптеках отсутствуют. Как сообщили # работники множества аптек, маски поступают раз в день по 50 штук и сразу же раскупаются.

«Наша аптека получила сегодня 50 медицинских масок, — сказал продавец. – Несмотря на то, что продаем мы их по лимиту – не более двух штук в одни руки, маски сразу заканчиваются. В нашей аптеке их сегодня купили 25 человек». По словам продавца, поступает этот товар раз в день, удача купить фильтрующую повязку улыбается, в лучшем случае, двум десяткам человек на аптеку. Однако здесь не стоит исключать человеческий фактор, ведь часть дефицитного товара продавцы могут приобрести для родственников или продать из-под полы знакомым.

В итоге наши попытки приобрести медицинскую маску днем не увенчались успехом. В одной из аптек пообещали, что товар подойдет через несколько часов, однако вечерний поход в аптеку тоже был тщетным. Оказалось, что маски уже проданы. Думаем, въедливый читатель успел догадаться, что в поисках банальной медицинской маски автор статьи много раз подвергал себя угрозе заразиться вирусом — вышел из дома несколько раз, при этом обошел множество аптек, переговорил с большим количеством продавцов.

Словом, поиски изделия превращаются для людей в дополнительный риск подхватить коронавирус…