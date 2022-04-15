Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) обратилось к гражданам.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в столице проводятся контрольно-профилактические мероприятия в местах с повышенным риском заражения, в общественном транспорте — метро, автобусах и пешеходных переходах.

«Полиция проводит профилактические беседы с гражданами, не использующими респираторные маски на станциях метро, в пешеходных переходах и автобусах, разъясняет им последствия коронавирусной инфекции и существующие санитарно-гигиенические требования.

Соответствующая статья Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наложение штрафа на лиц, не выполняющих утвержденные постановлением Кабинета министров рекомендации по предотвращению распространения COVID-19.

Еще раз обращаемся к гражданам с просьбой соблюдать правила карантина для предотвращения распространения инфекции, не быть равнодушными к своему здоровью и здоровью окружающих», — говорится в заявлении.