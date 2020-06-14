МВД о попытке бакинцев выехать в районы на автомобилях

Министерство внутренних дел прокомментировало кадры, где видно как автомобили пытаются выехать с территории Баку по грунтовой дороге.

Начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов сообщил АПА, что распространенные кадры были засняты вчера на дороге Баку-Губа.

По его словам, некоторые водители увидев плотность на дороге, возникшую из-за проверки на полицейском посту, попытались выехать из столицы по альтернативной грунтовой дороге. «Но на следующем посту эти автомобили были задержаны и проверены на наличие соответствующих разрешений. У кого было разрешение, те проехали, у кого нет – были возвращены обратно».

| 2020-06-14T16:59:29+04:00 14 июня 2020, 18:13|12345 (Пока оценок нет)
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