МВД о попытке бакинцев выехать в районы на автомобилях

Министерство внутренних дел прокомментировало кадры, где видно как автомобили пытаются выехать с территории Баку по грунтовой дороге.
Начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов сообщил АПА, что распространенные кадры были засняты вчера на дороге Баку-Губа.
По его словам, некоторые водители увидев плотность на дороге, возникшую из-за проверки на полицейском посту, попытались выехать из столицы по альтернативной грунтовой дороге. «Но на следующем посту эти автомобили были задержаны и проверены на наличие соответствующих разрешений. У кого было разрешение, те проехали, у кого нет – были возвращены обратно».