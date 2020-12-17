МВД: Через карантинные посты пытались проехать 1 607 транспортных средств

Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают контрольно-профилактические проверки на постах, установленных на въездах-выездах из 5 городов и 12 районов в связи с ужесточенным карантинным режимом, введенном по решению Кабмина Азербайджана в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, 16 декабря 2020 года были выявлены и возвращены 1 607 транспортных средств, пытавшиеся пересечь эти посты без соответствующего разрешения.

Также за указанный период в отношении 2 646 человек, нарушивших правила карантинного режима, были применены меры административного взыскания: «Все мероприятия в этом направлении служат обеспечению безопасности населения и охране его здоровья. Поэтому мы еще раз просим граждан строго соблюдать меры изоляции, относиться ко всем рекомендациям, предложениям и решениям с пониманием».