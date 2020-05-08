МВД Азербайджана выступило с обращением к гражданам

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана с 1 мая 2020 года введен особый санитарный режим на территории республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«Стоит отметить, что несмотря на соблюдение, в целом, требований, вытекающих из осуществляемых государством мер по предотвращению распространения коронавируса, в последние дни наблюдается рост случаев, способствующих распространению инфекции, в том числе неиспользование медицинских масок в общественных местах и несоблюдение социальной дистанции.

В закрытых помещениях, особенно на предприятиях общественного питания, в общественном транспорте, ношение медицинских масок обязательно. Требуется серьезное соблюдение правил карантина, в том числе соблюдение социальной дистанции в 2 метра», — отмечается в сообщении.