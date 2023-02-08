В рамках проекта возобновленных абонементных концертов, организованных Азербайджанской государственной академической филармонией имени М. Магомаева, в зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени М. Магомаева состоялся 4 абонементный концерт Азербайджанского государственного фортепианного трио.

Концерт «Кара Караев и ученики», организованный и входящий в проект возобновленных абонементных концертов, был приурочен к 105-летию выдающегося азербайджанского композитора и педагога, который воспитал целую плеяду талантливых учеников, внесших огромный вклад в развитие музыкального искусства Азербайджана.

Среди них такие яркие представители караевской национальной композиторской школы, как Франгиз Ализаде, Ариф Меликов, ВасифАдигёзалов, Пола д Бюльбюль-оглы, Тофик Бакиханов , Фарадж Караев, Хаям Мирзазаде , Октай Зульфугаров, Муса Мирзоев, Азер Дадашов, Мамед Кулиев, Эльнара Дадашева, Севд а Ибрагимова.

Интересно была составлена программа концерта Азербайджанского государственного фортепианного трио в составе заслуженных артистов Азербайджана Тохфы Бабаевой (скрипка), Сабины Ибрагимовой (виолончель), Эльнары Кеберлинской (фортепиано).

Произведения Кара Караева проходили красной нитью через весь концерт. С высоким профессионализмом музыкантами было исполнено третье фортепианное трио Т.Бакиханова. Композитор, лично присутствова вший на концерте, тепло приветствовал исполнителей. Особый отклик зрителей на концерте получила пьеса А.Меликова « Мечты Комде» и насыщенное контрастами яркое трио О.Зульфугарова. В концерте прозвучали также фортепианные сочинения Фараджа Караева и Арифа Меликова.

Украшением и ярким завершением концерта стал вальс из балета «Семь красавиц» К. Караева. Прекрасная музыка Кара Караева и его учеников, исполнительское мастерство музыкантов были встречены публикой восторженно.