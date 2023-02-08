В рамках проекта возобновленных абонементных концертов, организованных Азербайджанской государственной академической филармонией имени М. Магомаева, в зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени М. Магомаева состоялся 4 абонементный концерт
Концерт «Кара Караев и ученики», организованный и входящий в проект возобновленных абонементных концертов, был приурочен к 105-летию выдающегося азербайджанского композитора и педагога, который воспитал целую плеяду талантливых учеников, внесших огромный вклад в развитие музыкального искусства Азербайджана.
Среди них такие яркие представители караевской
Интересно была составлена программа концерта Азербайджанского государственного фортепианного трио в составе заслуженных артистов Азербайджана Тохфы Бабаевой (скрипка), Сабины Ибрагимовой (виолончель), Эльнары Кеберлинской (фортепиано).
Произведения Кара Караева проходили красной нитью через весь концерт. С высоким профессионализмом музыкантами было исполнено третье фортепианное трио Т.Бакиханова. Композитор, лично присутствова
Украшением и ярким завершением концерта стал вальс из балета «Семь красавиц» К. Караева. Прекрасная музыка Кара Караева и его учеников, исполнительское мастерство музыкантов были встречены публикой восторженно.