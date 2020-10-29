Мужчина с ножом В Авиньоне напал на полицейских

В Авиньоне мужчина с ножом напал на полицейских с криком «Аллах Акбар», они его застрелили, сообщает радиостанция Europe 1 и Midi Libre со ссылкой на источник в полиции.

По факту начато расследование.

По сведениям Europe 1, инцидент произошел около 11:15 по местному времени (14:15 по бакинскому). Человек с ножом сначала пытался угрожать прохожим на улице, а затем напал на полицию.

Напомним, ранее в четверг в Ницце в базилике Нотр-Дам мужчина с ножом напал на людей с криками «Аллах Акбар» и убил троих. Одну из убитых женщин он обезглавил. Он был тяжело ранен и задержан.