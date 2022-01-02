Глобальный совет имамов запретил мусульманам участвовать в предстоящей Олимпиаде из-за ущемления прав уйгуров – коренного мусульманского населения одного из районов Китая.

«Мы поддерживаем угнетенных уйгурских мусульман, мы с ними едины. Китайское правительство продолжает нарушать основные права китайских мусульман и права человека с помощью угнетения, пыток и диктатуры.

Властью, данной Совету Священной исламской семинарией Наджафа и выдающимися муфтиями исламского мира, глобальный Совет имамов постановил, что участие в Олимпиаде-2022 запрещено. Это мероприятие напрямую обслуживает интересы тиранического и деспотического режима, ответственного за геноцид и этнические чистки уйгуров. Мы аплодируем все большему и большему числу организаций, бойкотирующих Игры в Пекине, а также выражаем свою солидарность с Мировым уйгурским конгрессом», — сказано в заявлении Глобального совета имамов.

Напомним, 6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае. Чуть позже к дипломатическому бойкоту Игр присоединились Австралия, Канада и Япония. (sports.ru)