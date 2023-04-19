«Основываясь на своем опыте, могу сказать, что выборы в Турции завершатся в первом туре».

Как сообщает # со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

По мнению спикера парламента, результаты опросов перед выборами могут быть не объективными: «Опросов довольно много. Названия некоторых компаний, которые эти опросы проводят, мы слышим впервые. Их деятельность направлена на то, чтобы манипулировать общественным мнением. Подобные случаи встречаются и в других странах».

M.Шентоп отметил, что Турцией руководит победитель на выборах, а не лидер опросов общественного мнения: «Неправильно определять политику только по результатам опросов. Ошибочно подходить к политике только как к выборам и неожиданностям. Нынешняя стабильность должна быть сохранена ради независимости Турции. За последние 20 лет под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция проделала много больших дел, и сегодня мы видим их результаты на международной арене».

Напомним, что президентские и парламентские выборы пройдут в Турции 14 мая.