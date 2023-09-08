Келвин Кордозар Бродус-младший решил поддержать армянских сепаратистов в Карабахском регионе Азербайджана и выразил им свою симпатию, написав об этом на своей страничке в Instagram.

Прочитав это, большинство наших соотечественников наверняка удивленно пожмут плечами: «Да пропади пропадом и сепаратисты, и этот самый Келвин. Мало ли на свете каких-то… как его там, бронтозавров, кордозавров. Пускай себе поддерживает». И, в общем-то это отношение будет вполне нормальное и приемлемое. Для Келвина. А если мы изменим начало этого предложения? Скажем, вот так: «Всемирно известный рэпер Snoop Dogg…». Тут уже отношение и реакции, согласитесь, будут совсем иные. Возмущение, гнев, разочарование, и, конечно же, вопросы, среди которых самый главный – почему? Почему, по какой причине рэпер, у которого по всему миру, в том числе и в Азербайджане миллионы поклонников, накануне своего концерта в Ереване написал — «Мой любимый армянский народ. Я думаю о вас и посылаю любовь всему армянскому народу в Армении, Арцахе и во всем мире. Я несу любовь и мир и желаю всем сил. Приеду 23 сентября»? Что сподвигло его на это? Неужели этот американец, взявший себе псевдоним в честь известного персонажа мультфильмов, действительно проникся любовью к сепарам и вообще армянскому народу?

Наивно было бы предположить, что американец выразил свои истинные чувства и был крайне искренен. Можно даже поспорить, сможет ли он с 3 раз найти на карте Армению. Всё старо как мир. Деньги решают всё, почти – всё.

Дело в том, что концерт Снуппи 23 сентября на ереванском стадионе «Раздан» организован на уровне правительства Армении. Для этого выделено 2 млрд 318, 596.8 тысяч драмов (около 6 миллионов долларов). «Реализация программы даст возможность увеличить число прибывающих в Армению туристов, поспособствует увеличению объемов культурного туризма и финансовых потоков в Армению, следовательно, также экономическому росту, приведет к повышению рейтинга страны, а также осведомленности об Армении», — говорится в проекте решения. Ожидается, что в программе будет участвовать 20000-25000 человек, в Армению приедут 5000 — 6000 туристов из заграницы. И вот, в центре всего этого калейдоскопа действий и мизансцен – наш «герой». Сколько ему перепадет из всей этой фантасмагории – точно неизвестно. Но то, что сумма приличная – с этим не поспоришь. И в принципе, если проанализировать «любовь» репера к сепаратистам и армянам более тщательно, — это всего лишь проявление любви и почитания к своему гонорару, к тем, кто платит. А как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. А какую музыку заказывают армяне – это всем нам достаточно хорошо известно.

А что же мы? Мы возмущаемся, ругаем Снупп Догга, собираемся организовывать какие-то кампании, имеющие целью наложить какие-то санкции на аккаунт рэпера в социальных сетях. И если попытаемся охарактеризовать всё сие происходящее, в общем-то, положа руку на сердце, можно выразиться весьма лаконично – пустая болтовня. Может возникнуть вопрос: а что прикажете делать-то? А можно сделать очень даже многое и более действенное, чем сбор подписей с призывом «наказать» американского репера.

Например, почему бы не пригласить в Азербайджан Кендрика Ламара, американского рэпера, который по мнению множества авторитетных музыкантов, является «Новым королём Западного побережья»? Он первый в истории неджазовый и неклассический музыкант, получивший Пулитцеровскую премию. Что, не приедет? Ещё как приедет, естественно, за подобающую сумму. И после заключения контракта признается в ещё большей любви азербайджанцам, Карабаху и всему Азербайджану. И есть ещё куча всяких там «звёзд», «галлактик», за которыми следят миллионы жителей в различных уголках планеты.

Для чего нужен этот батл с армянами, думаю, понятно. Впрочем, об этом весьма красноречиво заявили сами армяне, обосновавшие приезд Снуппи Догга в Ереван.

А пока… Пока все наши многочисленные госучреждения и НПО выглядят весьма серо и безынициативно на фоне распинающихся армян. Пусть они враги, пусть убийцы и кровопийцы. Но посмотрите как они умело используют свою распутницу Ким Кардашьян! А как воспользовались её бой-френдом Канье Уэстом? Безусловно, не стоит опускаться на такой уровень и падать на самое дно. Да и не сможем мы это, всё-таки у армян на это талант – падать на самое дно. Но хоть толику полезного из их репертуара извлечь можно. И нужно.