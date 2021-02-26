Мухаммед бин Салман лично одобрил убийство Кашикчи

В США могут подтвердить причастность наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана к убийству известного саудовского журналиста Джамаля Кашикчи.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, соответствующий отчет подготовили Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и другие спецслужбы, а также Национальное разведывательное управление (DNI).

Ожидается, что DNI обнародует доклад в пятницу, 26 февраля.

В подготовленном отчете будет изложена версия о том, как наследный принц одобрил и, вероятно, инициировал убийство Кашикчи.

Отмечается, что отчет, который не публиковался с 2018 года, может оказать существенное влияние на отношения США и Саудовской Аравии.

Известный саудовский журналист Джамаль Кашикчи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября 2018 года в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства.

Кашикчи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии.

После убийства тело Кашикчи было расчленено и уничтожено.

Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Кашикчи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста. (Агентство Анадолу)