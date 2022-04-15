Прикрывая свою военную агрессию против Украины термином «спецоперация», Россия добивается поддержки или как минимум не осуждения преступлений, совершенных российской армией против украинского народа. С этой целью Кремль блокирует не только российские издания, но зарубежные СМИ, среди которых оказались и азербайджанские ресурсы.

К этому списку добавилось и издание Zerkalo.az. Роскомнадзор включил наше издание в реестр запрещенных на территории России сайтов. Вот так обращаются со свободой слова в России.

Депутат Госдумы Михаил Делягин публично призывает нанести ядерный удар по нефтяной инфраструктуре Азербайджана, но в его отношении не возбуждают уголовное дело. А стоит азербайджанским изданиям освещать российско-украинскую войну, то недремлющий Роскомнадзор делает свое черное дело. Хочется спросить, почему же Роскомнадзор не блокирует российские новостные сайты за откровенные антиазербайджанские статьи, наносящие вред двусторонним отношениям? Почему российские власти смотрят сквозь пальцы на происки армянского лобби, а вот азербайджанские издания вдруг оказались в реестре запрещенных сайтов?

Российские СМИ имеют давнюю привычку обливать грязью Азербайджан. Особенно это проявилось во время 44-дневной войны. Российские СМИ активно тиражировали армянскую дезинформацию, опускаясь до оскорблений руководства Азербайджана. Но в те дни ни одно российское СМИ не было заблокировано в Азербайджане. Развернутой против нас кампании лжи был дан достойный ответ со стороны азербайджанских изданий. При этом власти Азербайджана не сочли провокационную деятельность российских СМИ открытой угрозой для страны.

То, что сейчас происходит на украинской земле можно называть по-разному в силу идеологических установок, но ясно одно – там идет настоящая война, в которой гибнет мирное население. Иными словами, эта война ведется не по правилам и российские власти, понимая это, запрещают деятельность новостных изданий и соцсетей. Но в наши дни, с учетом развития высоких технологий, очень трудно, а порой и невозможно сокрыть преступления, совершаемые российской армией в Украине. Прошли те времена, когда правду можно было назвать кривдой. Аргументы в стиле Бонапарта Наполеона о том, что если он владел бы всеми газетами, то никто не узнал о его поражении под Ватерлоо, уже не действуют.

К тому же блокировка неугодных Москве азербайджанских СМИ является своего рода показателем их объективной и профессиональной работы. В конце концов работа журналиста должна заключаться во всестороннем и объективном освещении событий. На то она и журналистика, чтобы отделять зёрна от плевел.

Выше было отмечено, что российские СМИ часто грешат в отношении Азербайджана, но Роскомнадзор их не блокирует. Подобное предвзятое отношение мало волнует азербайджанских журналистов, способных достойно ответить на эти информационные выпады. Выходит, что российские власти не способны привести свои доводы и поэтому считают нужным без лишнего шума блокировать азербайджанские СМИ.

Они явно переоценили влияние азербайджанских СМИ на российскую аудиторию. Если российские власти хотят таким способом оказать влияние на позицию Азербайджана в украинском вопросе, то явно обратились не по адресу. Прежде всего, нужно говорить о своих недетских шалостях. К примеру, слабоумном восторге кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян по поводу появления символа российского вторжения в Украину — буквы «Z» в сепаратистском огрызке и ее глупой надеждой, что когда-нибудь эта территория Азербайджана станет частью России.

Игры горе-патриотов России уже привели к войне против Украины, которая заметно приближает агрессора к неизбежной катастрофе. И блокировка зарубежных сайтов не станет панацеей. Вряд ли Россию спасет «Правда» без известий, а «Известия» – без правды. Так, что нечего на «Зеркало» пенять, коль рожа крива.