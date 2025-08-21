Шаги, предпринимаемые украинским руководством, показывают их отсутствие интереса к устойчивому и долгосрочному решению конфликта.

Как передает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает принципы обеспечения безопасности для Украины, согласованные в 2022 году в Стамбуле, и назвал другие попытки в этой сфере бесперспективными.

«По сути, Европа предлагает внешнее вмешательство на часть украинской территории, а это для Москвы абсолютно неприемлемо», — заявил Лавров.