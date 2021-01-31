Москва на осадном положении: центр перекрыт силовиками

В Москве в преддверии несогласованной протестной акции перекрыли для транспорта и пешеходов фактически весь центр города, закрыт ряд станций метро. Власти пытаются не допустить проведения митинга оппозиции – прошлый собрал десятки тысяч человек, пишет Эхо Москвы.

Москва на осадном положении: центр города от его жителей сегодня будут охранять силовики. Для прохода и проезда закроют все пространство внутри периметра Кремлевской набережной, Моховой улицы, Театрального и Лубянского проездов, перекроют и некоторые прилегающие улицы. Не будут работать сразу семь станций метро: «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город» – поезда будут проезжать их без остановок. В объезд пустят и наземный транспорт – 24 автобуса. В центре закроют все заведения и магазины.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции, говорится в заявлении МВД. В нем также содержится предупреждение — за призывы и участие в несанкционированных митингах, предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Отмечается, что столичные власти впервые вводят ограничения такого масштаба, чтобы не допустить проведения акции протеста. Неделю назад перед протестной акцией подобных перекрытий в Москве не было. Тогда задержали более полутора тысяч человек.